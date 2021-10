3. Handball-Liga : Mecklenburger Stiere müssen gegen Fredenbeck unbedingt punkten

Zwei Niederlagen in Folge haben die Mecklenburger Stiere in der 3. Handball-Liga auf Rang acht abrutschen lassen. Am Sonntag gegen Fredenbeck müssen sie wieder die Kurve kriegen.

Schwerin | Fänden sich die Mecklenburger Stiere auch am Ende der Punktspielserie der 3. Handball-Liga auf ihrem derzeitigen Tabellenplatz wieder, dann müssten sie anschließend die Ochsentour durch die Abstiegsrunde nehmen. Zwei durchaus vermeidbare Niederlagen in Folge – gegen Altenholz (26:29) und bei den Berliner Jung-Füchsen (24:29) – ließen die Stiere auf Ra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.