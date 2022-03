Krieg in der Ukraine : Unternehmen in MV kappen aus Protest Verbindungen zu Russland

Lieferstopp, Zahlungsausfall, Millionenverluste: Die Wirtschaft in MV sorgt sich um die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Schwerin | Russlands Krieg gegen die Ukraine wirkt sich auf die Wirtschaft in MV aus: Zahlreiche der schätzungsweise mehr als 100 Unternehmen aus MV im Russlandhandel stellen nach den politischen Sanktionen aus Protest gegen den Überfall die Geschäfte mit dem Aggressor Russland in Frage, stellen Lieferungen ein oder kappen Verbindungen ganz. In anderen Firmen ha...

