Medizinische Versorgung in MV : Künftig geht es mit dem Sammeltaxi zum Arzt

Die Enquete-Kommission „Zukunft der medizinischen Versorgung“ hat ihren Abschlussbericht und Handlungsempfehlungen vorgelegt. Krankenhausschließungen soll es demnach nicht geben, aber Spezialisierungen.

Schwerin | Rufbusse oder Sammeltaxis, die Patienten zum Arzt oder in eine „Apotheke plus“ bringen. Spezialisten in Praxen und Krankenhäusern, die bei der Behandlung Kranker ebenso zusammenarbeiten wie Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft. Mehr Kurzzeitpflegeplätze an Kliniken, mehr Studienplätze für Humanmediziner, kostenfreie Ausbildung in allen Gesu...

