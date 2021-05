Werftenkrise in MV : Millionenhilfe in letzter Minute

Aufatmen in Mecklenburg-Vorpommern: Bund, Land, Banken und der Genting-Konzern haben eines neues Finanzpaket für die Werften geschnürt.

Schwerin | Rettung in letzter Minute: Schon in wenigen Tagen wäre den MV Werften das Geld ausgegangen – jetzt können die Schiffbauer in Wismar, Rostock und Stralsund mit einer weiteren satten Finanzspritze rechnen. Land, Bund, Banken und der Werfteigner Genting haben nach monatelangen Verhandlungen ein weiteres millionenschweres Hilfspaket geschnürt. Die Werften...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.