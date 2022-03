Ohne Abo lesbar : Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Hier können Sie spenden

In MV zeigen sich immer mehr Menschen solidarisch mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Viele fragen sich, wie sie helfen können. Hier eine Übersicht.

01. März 2022, 18:59 Uhr

Warin, Schwerin, Witzin | In MV zeigen sich immer mehr Menschen solidarisch mit den Opfern des Krieges in der Ukraine. Viele fragen sich, wie sie helfen können. Hier eine aktuelle Übersicht.

Sachspenden in Schwerin

Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum

Helfen kann man unter anderem in Schwerin. Sachspenden können beim Ukrainisch-Deutschen Kulturzentrum abgegeben werden. Dieses sammelt die Hilfen am Bertha-Klingberg-Haus in der Max-Planck-Straße 9 ein. Vieles wird benötigt, darunter:



haltbare Nahrungsmittel,

Thermoskannen,

Isomatten,

Schlafsäcke,

Decken,

Taschenlampen,

Batterien,

Thermounterwäsche,

Handschuhe und warme Socken.

Ausreichend vorhanden sind momentan warme Jacken, Hosen, Stiefel, Mützen und Schals, heißt es aus dem Kulturzentrum.Des Weiteren bereitet die Caritas eine große Hilfslieferung aus der Landeshauptstadt vor. 40 Tonnen sollen zusammenkommen. Benötigt werden:

In Schwerin in der St. Andreas-Gemeinde in der Galileo-Galilei-Straße können die Spenden abgeben werden. Manfred Dietrich koordiniert die Annahme, er ist unter der telefonisch unter 0152-33609249 erreichbar. Es sollen nur Spenden abgegeben werden, die benötigt werden.





Geldspenden an verschiedene Adressen möglich

Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum

Das Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum nimmt auch Geldspenden entgegen unter der Bankverbindung DE 6110 0100 1008 4458 0103 unter dem Verwendungszweck „Spende Hilfe für Ukraine“ entgegen. Empfänger ist das „SIC e.V. Ukrainisch-Deutsche Kulturzentrum“.

Caritas

Auch die Caritas nimmt unter dem Empfänger „Caritasverband für das Erzbistum Hamburg“ und der IBAN DE09 5206 0410 0006 4000 00 und Swift-BIC: GENODEF1EK1 mit dem Verwendungszweck: „Ukraine Hilfe“ Geldspenden entgegen.

Witzin packt ebenfalls mit an, Helfer sind gesucht

Auch in Witzin befindet sich ein Lager für die Spenden, die für die Lieferung der Caritas eingehen. Hier werden aktuell noch dringend helfende Freiwillige zum Verpacken der Hilfsgüter gesucht. Ein genauer Zeitpunkt steht dafür noch nicht fest. Der dortige Bürgermeister, Hans Hüller, bittet, dass sich weitere Helfer unter Angabe einer Telefonnummer per E-Mail an buergermeister@in-witzin.de wenden. Für eventuelle Fragen sind die Koordinatoren Rainer Birkholz unter 0173-2013668 und Hans Hüller unter 01515-0964504 zu erreichen.

Auch in Warin klinken sich die Bürger nun in das Schweriner Hilfsprojekt ein. Der Fußballclub FC Seenland unterstützt dabei. „Jeder, der etwas spenden kann, kann dies bei uns am Sportlerheim tun“, sagt Sebastian Krakow vom FC. Dabei soll der Fokus besonders auf Powerbanks, Ladekabeln, Schlafsäcken, Kissen, Decken, Babynahrung, Windeln, Kinderbekleidung, rezeptfreien Medikamenten, sterilem Verbandsmaterial, Hygieneartikeln, wärmender Kleidung, Isomatten, Generatoren und haltbaren Lebensmitteln liegen. Spenden können am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 18 Uhr im Sportlerheim am Glammsee abgegeben werden.

Ehrenamtsstiftung fördert Vereine und Engagement

Die Ehrenamtsstiftung MV unterstützt helfende Vereine mit Förderungen in Höhe von rund 1000, im Ausnahmefall auch bis zu 3000 Euro. Anträge können ab sofort eingereicht werden. Will also ein humanitärer Verein die selbst gesammelten Spenden in die Region transportieren, hat aber kein Geld für Transporter oder Sprit, kann die Stiftung hier mit einer Förderung aushelfen. Alle Infos gibt es auf der Webseite.

Weiterhin gibt es überregionale Webseiten, die eine Spende ermöglichen. Allen voran steht die Ukrainehilfe.de, die eine Übersicht aller Möglichkeiten bereitstellt.

Weitere Spendenadressen

SaveLife hilft den Streitkräften der Ukraine. Territory of Kindness sichert Unterstützung für das Militär und für Kinder zu. Childrens Voices bietet psychologische und psychosoziale Unterstützung für vom Krieg betroffene Kinder. Razom unterstützt die Menschen in der Ukraine in ihrem Streben nach einer demokratischen Gesellschaft. Caritas Ukraine stellt humanitäre Hilfe für verschiedene soziale Gruppen bereit. Das Ukrainian Crisis Media Center fungiert als internationales strategisches Kommunikationszentrum mit aktiver Ansprache von Zielgruppen in der Ukraine und im Ausland. Das Ukrainian Congress Committee of America stellt ebenfalls humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung bereit. People in Need spezialisiert sich auf humanitäre Hilfe für die Städte Donezk und Luhansk.