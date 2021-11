Stralsund : Hochschule lädt zum Austausch über Stress

Brauchen sie jemanden zum Reden? Oder sind einfach an einem inhaltvollen Austausch interessiert? Dazu gibt es am 17. November die Chance.

Stralsund | Wer sich über gesellschaftlich relevante Themen austauschen möchte, der ist bei der Hochschule Stralsund an der richtigen Stelle. Erneut lädt sie alle interessierten Bürger zu einem regen Gedankenaustausch ein. Am Mittwoch, 17. November, geht es dieses Mal um das Thema Stress. Auf dem Campus in Haus 21, Hörsaal vier wird über das Thema: „Stress – K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.