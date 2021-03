Mecklenburg-Vorpommern : IHK-Präsident unzufrieden mit Situation an Berufsschulen

IHK-Vertreter kritisiert auf virtueller Zeugnisübergabe die Lernbedingungen an Berufsschulen in der Corona-Krise.

Schwerin | Der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, Matthias Belke, hat vom Bildungsministerium Verbesserungen für den Unterricht an den Berufsschulen unter Corona-Bedingungen gefordert. „Seit einem Jahr findet Schule nicht mehr so statt, wie wir es kennen. Seit einem Jahr ist das Thema Distanzlernen angesagt," betonte Belke am Montagabend auf...

