Röstereien in MV : Ihre Liebe zum Kaffee entdeckte Victoria Lommatzsch im Camper

In MV gibt es immer mehr Röstereien. Victoria Lommatzsch ist eine der wenigen Mikro-Rösterinnen im Land. Wie eine Europareise ihr Leben veränderte.

Wismar | In diesem Artikel erfährst du: Warum eine erfolgreiche Businessfrau auf Europareise ging Wie sie sich in Norwegen in Kaffee verliebte und eine Kaffeebar gründete Wo in MV besondere Bohnen geröstet werden Wer Victoria Lommatzsch in ihrer Kaffeebar in Wismar besucht, bekommt direkt einen Americano serviert. Dazu ein Schuss Hafermilch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.