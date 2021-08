Anstehen am Impfbus : Mobile Einheit tour 36 Orte an im Kreis Ludwigslust-Parchim an

Einen besseren Gesundheitsschutz und ein Ende der Testpflicht versprechen sich die Menschen vom Impfangebot des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Dort tourt seit Montag eine mobile Station zwischen Elbe und Plauer See.

Zarrentin | Während in Berlin die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine Neuausrichtung der Coronapolitik sprechen, nutzen zahlreiche Bürger das Angebot des Landkreises Ludwigslust-Parchim für eine Erstimpfung in der mobilen Impfstation in Zarrentin. An Bord sind der Impfstoff von Biontec und eine begrenzte Menge des Impfstoffes von Johns...

