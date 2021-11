Impfgipfel am Dienstag : Wie geht's weiter mit der Booster-Impfung in MV?

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) und die Landkreise beraten gemeinsam das weitere Vorgehen bei den Corona-Drittimpfungen.

Schwerin | Die Corona-Auffrischungsimpfungen in den Pflegeheimen von Mecklenburg-Vorpommern sind laut Sozialministerium bereits weit voran geschritten. Hausärzte und mobile Teams haben demnach in mehr als 80 Prozent der 253 stationären Einrichtungen Boosterimpfungen verabreicht. Nun sollen die Auffrischungsimpfungen in MV auch außerhalb der Pflegeheime vorang...

