Neue Regeln ab 5. Oktober : Kinder mit Erkältung dürfen wieder in die Kita

Für Schnupfnasen-Kinder und ihre Eltern ändert sich die Rechtslage in MV – zum Besseren.

Schwerin | Eltern von Kita-Kindern können aufatmen: Ab sofort dürfen sie ihre Sprösslinge auch mit einer leichten Erkältung wieder in die Einrichtung bringen, ohne sie zuvor einem Arzt vorzustellen bzw. ohne sie auf das Corona-Virus testen zu lassen. Wie das Sozialministerium am Montag in Schwerin erklärte, gelte die Neuregelung, die mit Kinderärzten und dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.