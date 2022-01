Corona : In MV gibt es vorerst keine Priorisierung bei PCR-Tests

Weil Laborkapazitäten knapp werden, sollen künftig nur noch ausgewählte Personen per PCR auf Corona getestet werden. Für Mecklenburg-Vorpommern gibt das Gesundheitsministerium allerdings Entwarnung – vorerst.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern wird es vorerst keine Einschränkungen beim Zugang zu PCR-Tests geben. Denn hier ist die Kapazitätsgrenze der Labore noch nicht erreicht, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Weil die Situation vielerorts kritischer ist, haben sich Bund und Länder aber bereits in der vorletzten Woche auf eine Änderung der Teststrategie verständigt. PCR-Test sollen danach prioritär bei Personen aus Corona-Risikogruppen durchgeführt werden und bei Menschen, die sie betreuen – in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Coronatest-Kapazitäten in den vergangenen Monaten ausgeweitet Auch in MV erreicht die Zahl der Coronatests allerdings immer neue Höchstwerte. In der dritten Januarwoche wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 50.000 PCR-Tests untersucht, von denen 13.000 und damit 26 Prozent positiv waren. Eine Woche zuvor waren es nur gut 40.000 PCR-Tests, davon gut 7600 (19 Prozent) positiv. Trotz dieser zunehmenden Belastung der Labore seien PCR-Testungen aber in MV im Gegensatz zu anderen Bundesländern momentan noch im großen Umfang leistbar, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir haben in den vergangenen Monaten die Testkapazitäten deutlich ausgeweitet: Im vergangenen Jahr lagen die Höchstkapazitäten der Labore bei knapp 7000 Abstrichen pro Tag. Dies haben wir auf aktuell jetzt rund 11.000 mögliche Abstriche erhöht“, verdeutlicht Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Personal für Aufstockung der Testmöglichkeit gesucht Dies sei durch neue Testgeräte bei privaten Laboren erfolgt und durch Zuschüsse für neue Geräte in den beiden Universitätsmedizinen, in Greifswald stehe die Lieferung allerdings noch aus. Eine weitere Aufstockung bei privaten Laboren sei avisiert worden, Knackpunkt hier sei aber das erforderliche Personal. Gelinge es, zusätzliche Mitarbeiter zu finden, käme man etwa Mitte Februar auf Höchstkapazitäten von rund 13.000 Tests pro Tag. „Dies wäre somit fast eine Verdoppelung der PCR-Kapazitäten im Gegensatz zum vergangenen Jahr“, so Drese. Vorbereitungen auf weiteren Anstieg bei Infizierten laufen Sollten die Infizierten-Zahlen allerdings weiter so dynamisch steigen, kämen die Labore auch in Mecklenburg-Vorpommern an ihre Grenzen, heißt es aus dem Ministerium. Erst dann, wenn es nicht mehr anders ginge, trete aber auch hier die Priorisierung in Kraft. Es sei deshalb richtig und wichtig, auf Gesundheitsministerebene entsprechende Planungen zu entwickeln und die Nationale Teststrategie zu schärfen und gründlich zu überarbeiten, hieß es. Weiterlesen: PCR-Test-Priorisierung entlastet Rostocker Labore ...

