Mecklenburg-Vorpommern : Erste Geflügelpest-Fälle in diesem Herbst bestätigt

Unter anderem wurde bei einem Storch und einer Gans aus dem Greifswalder Tierpark das Virus nachgewiesen.

Greifswald | In Mecklenburg-Vorpommern sind die ersten Fälle der Geflügelpest in diesem Herbst nachgewiesen worden. Bei einem Storch und einer Gans aus dem Greifswalder Tierpark sei das Virus H5N1 nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministerium von Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag. Mehr zum Thema: Rund 300.000 Tiere bereits wegen G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.