Loeckchenzauber mit Julia Koslowski : Instagramerin und Online-Mama mit 160 000 Fans

Bei Instagramerin Julia Koslowski dreht sich alles rund um die Familie. Leser wählten sie auf Platz sieben der erfolgreichsten Menschen in MV unter 35 Jahren

von Sarah Heider

21. Juli 2020, 18:00 Uhr

Sie ist ein absoluter Sommermensch. Ginge es nach ihr, könnte es das ganze Jahr über warm sein. Kein Wunder also, dass es Julia Koslowski bei den ersten Sonnenstrahlen sofort an ihren Lieblingsstrand in Warnemünde zieht. Mit dabei natürlich ihre Kinder, denn ihre Familie ist ihr absoluter Lebensmittelpunkt und steht über allem. Während der Jüngste auf ihrem Schoß sitzt, spielen die älteren Geschwister am Wasser. Schnell zückt Julia ihr Handy und schießt ein paar Fotos. An einem Strandtag sammeln sich schnell um die 30 Bilder an. Viele davon wird sie später auf der Rückfahrt aussortieren. Einige teilt sie jedoch mit den über 160 000 Followern ihres Instagram-Accounts Loeckchenzauber.

In ihren Posts geht es um viele Themen rund um die Familie. Stillen und Langzeitstillen, das Familienbett, das Tragen der Babys und Kleinkindern in Tragetüchern oder Tragehilfen und über Geburten, speziell Hausgeburten. „Mit jedem Kind entwickelt man sich weiter und viele meiner Erfahrungen möchte ich an andere Mamas weitergeben“, sagt die vierfache Mutter, die selbst zwei ihrer Kinder zu Hause geboren hat. „Ich finde es bis heute schade, dass ich nicht vier davon erleben durfte. Hausgeburten bringen viele Vorteile für Mama und Kind mit sich.“

Instagram

Den Instagram-Account Loeckchenzauber gibt es seit sieben Jahren. Unter demselben Namen führte Julia Koslowski zuvor einen Blog, der sich ebenfalls mit Themen wie Langzeitstillen, aber auch mit Basteltipps beschäftigte. „Angefangen habe ich damals als sogenannte ‚Spielzeug-Testerin‘. Es wurde dann schnell ein persönlicher Mamablog mit vielen Fotos und damals zahlreichen Bastelideen“, berichtet sie. Die Zeit für neue Bastelideen fehle ihr als Vierfachmutter aber mittlerweile. Da ihre Leserschaft damals deutlich kleiner war, konnte sie Aktionen, wie Mal- und Fotowettbewerbe durchführen. „Das ist in dieser Größenordnung inzwischen leider gar nicht mehr durchführbar“, bedauert die Schwerinerin.

Instagram habe aber auch viele Vorteile: Die Interaktion der Follower und die persönliche Aneinanderreihung der schönen Fotos mag Julia Koslowski so gerne, dass Instagram bald zu ihrer Lieblingsplattform wurde. „Es ist wie ein hübsches Fotoalbum und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, dass Instagram die Plattform ist, bei der man aktuell mit seiner Leidenschaft viel Geld verdienen kann, wenn man das möchte. Für mich als Vierfachmama in Elternzeit bleibt nicht wahnsinnig viel Zeit dafür, aber ein kleines Taschengeld zum Monatsende lasse auch ich mir nicht entgehen.“

Loeckchenzauber

Zu dem Namen inspirierte die 34-Jährige ihre Familie: „Unsere Große hatte zum Zeitpunkt der Bloggründung kleine blonde Löckchen, so ergab sich nach kurzer Überlegung dann ganz spontan dieser Name.“ Auch das Interesse und die Freude am Fotografieren kamen zeitgleich mit der Geburt der ersten Tochter, die mittlerweile 10 Jahre alt ist.

Zum Schutz ihrer Kinder nennt sie jedoch weder deren Namen noch zeigt sie auf den Bildern deren Gesichter. Denn für Julia Koslowski können Instagram und Privatsphäre auf jeden Fall zusammenpassen. „Wenn man möchte, kann man sehr stark selektieren und nur kleine Ausschnitte des Lebens online stellen. Für uns als Familie gibt es klare Regeln. Ein absolutes NoGo sind die Namen und Gesichter der Kinder. Auch bewegte Bilder der Kinder gibt es nur sehr selten zu sehen“, erläutert sie. Ihr Beruf, die Hobbys der Kinder und die Stimmen aller Familienmitglieder gehören ebenso dazu.

Koslowski

Während es bei einigen Postings ausschließlich um die Ästhetik des Fotos an sich geht, möchte sie mit anderen klare Botschaften vermitteln: „Ich gehe gerne auf Themen ein, die häufig nur eine Minderheit aller Familien betreffen oder manchmal nur scheinbar die wenigsten betrifft, was aber daran liegt, dass einfach nicht darüber gesprochen oder geschrieben wird. So zum Beispiel die Themen Familienbett und Langzeitstillen.“

Mittlerweile ist das Erstellen eines Post fast ein Automatismus. Viel denkt Julia Koslowski nicht mehr darüber nach. „Ich habe das Foto im Kopf, bevor ich das Handy in der Hand habe.“ Zurzeit postet sie fast täglich etwas. Nach so vielen Jahren ist ein Beitrag auch ziemlich schnell erstellt. „Gerade, wenn es nur um ein Bild ohne viel Hintergrund und dementsprechend Text geht, ist ein Post in zehn bis 15 Minuten erstellt. Vom Schießen des Fotos, über die Bearbeitung und das Erstellen des Postings.“

Treue Fans

Die Themen und Posts kommen auf Instagram gut an. Immer weiter stieg die Zahl ihrer Follower. Ein schleichender Prozess sei das gewesen. „Anfangs war Instagram wenig verbreitet in Deutschland, es war quasi recht gemütlich und nicht zu vergleichen mit dem, was es heute ist“, sagt Koslowski. Doch heute hat sie weit mehr als 100 000 Follower. Eine Zahl, auf die sie auch ein wenig stolz sei. „Es gibt noch immer wahnsinnig viele Leser, die wirklich seit der ersten Stunde dabei sind, was natürlich in dieser doch sehr schnelllebigen Onlinewelt super schön zu lesen ist.“

Die Treue ihrer Fans hat Julia Koslowski auch bei der SVZ-Abstimmung überrascht. Mit insgesamt 2300 Stimmen wurde sie auf Platz sieben der erfolgreichsten Menschen unter 35 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. „Ich liebe unsere Landeshauptstadt und zeige nur zu gerne, wie unglaublich schön insbesondere unsere Natur ist. Ich freue mich sehr, denn Schwerin ist meine Geburtsstadt, meine Heimat, mit der ich mich total verbunden fühle.“