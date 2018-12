Gefängnisse Mecklenburg-Vorpommern : Weihnachten in der JVA mit Entenbraten und Sportturnieren

Zu Weihnachten werden auch harte Jungs ganz weich. Deshalb geht es zum Fest der Liebe und der Familie hinter Gittern etwas anders zu als normalerweise.

von Iris Leithold

18. Dezember 2018, 16:43 Uhr

Zu Weihnachten werden auch harte Jungs ganz weich. Deshalb geht es zum Fest der Liebe und der Familie hinter Gittern etwas anders zu als normalerweise, wie aus einer Mitteilung des Justizministeriums vom Dienstag hervorgeht.

Flure geschmückt und Plätzchen gebacken

Die Flure der Anstalten sind demnach geschmückt. In der Jugendanstalt in Neustrelitz haben die Bediensteten bereits mit den Insassen Plätzchen gebacken. In Stralsund haben sich 15 Gefangene bei einem Adventslauf gemessen. Stralsunder Forensik-Patienten führen die Weihnachtsgeschichte in einer rockigen Version in der JVA Stralsund auf. In allen Anstalten werden traditionell Dart- und Skatturniere gestartet. Anstaltsseelsorger bieten vermehrt Gottesdienste an.

Kleine Geschenke für Inhaftierte

Der Speiseplan sei wie jedes Jahr traditionell. An Heiligabend gebe es Kartoffelsalat mit Würstchen. Am ersten Weihnachtstag würden Entenkeule, Rotkohl und Klöße oder in Neustrelitz Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffeln zubereitet. Am zweiten Feiertag variiere das Essen mit Rippenbraten, Schweinefilet oder Wildgulasch. „Darüber hinaus erhalten viele Gefangene kleine Geschenke, die in Waldeck zum Beispiel von Anstaltsbeirat und Seelsorge als Spenden gesammelt wurden“, erklärte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Private Pakete blieben aus Sicherheitsgründen auch zu Weihnachten verboten.