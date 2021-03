Landespolizei : Jeder achte Polizeianwärter bricht die Ausbildung ab

Bewerberzahlen sinken seit Jahren. Bestenauswahl wird schwieriger.

Schwerin | Die Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern quälen nach wie vor große Personalprobleme. Aktuell versehen 4863 Vollzugsbeamte in der Polizei ihren Dienst, das sind 234 Polizeibeamte weniger als noch 2010, heißt es in einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion. Bis heute nicht besetzt werden konnten die 400 zusätzliche...

