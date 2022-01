Regeln für Johnson & Johnson : Plötzlich sind Tausende in MV nicht mehr vollständig geimpft

Einmal ist keinmal: Für Tausende Johnson & Johnson geimpfte in MV ändert von einem Tag auf den anderen der Impfstatus. Was bedeutet das für sie?

Schwerin | Nur ein Pieks und schon vollständig geimpft. Das gefiel vielen am Johnson & Johnson-Vakzin. Doch nun ist dieses einmal keinmal. Der Bund hat mal eben die Verordnung geändert. Ab sofort gilt man mit einer Dosis nicht mehr wie bisher als vollständig geimpft. Mit Folgen für 66.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. So viele mit Johnson & Johnson Geimpft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.