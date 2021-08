Roman von Björn Stephan : Vom Abschiednehmen und Erwachsenwerden im Nachwende-Kosmos

Der vielfach ausgezeichnete Journalist Björn Stephan hat lange in Schwerin gelebt und nun seinen ersten Roman „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“ veröffentlicht.

Schwerin | 1994. Kennen Sie die Pawelke-Brüder aus dem dritten Stock? Vor Enrico und Danilo Pawelke, den scheußlichsten Schlägern in der Siedlung, die jeden abziehen, der ihnen in den Weg tritt, nehmen sich alle in Acht. Auch der 13 Jahre alte Sascha Labude und Juri, seine erste Liebe, und sein bester Freund Sonny weichen ihnen lieber aus. 13-Jähriger ist Hel...

