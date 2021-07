Kabinett in Schwerin beschließt : Drei Tage Homeoffice pro Woche in der Landesverwaltung

Das Land Mecklenburg-Vorpommern geht beim Homeoffice voran

Schwerin | Heute beschloss das Kabinett, dass in der Landesverwaltung künftig dauerhaft bis zu drei Tage in der Woche im Home Office gearbeitet werden kann. Der Entwurf einer entsprechenden Rahmendienstvereinbarung soll nun mit den Personalvertretungen abgeschlossen werden. Auch interessant: Künftig nur noch Homeoffice? Was Beschäftigte jetzt wollen Die Re...

