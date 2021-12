Erdbeeren im Winter : Karls Erlebnis-Dörfer haben eigenes Corona-Testzentrum

Karls bleibt geöffnet. In allen fünf Erlebnis-Dörfern können sich Besucher testen lassen.

Mecklenburg-Vorpommern | Karls Erlebnis-Dörfer haben auch in diesen Tagen für Besucher geöffnet. An jedem der fünf Standorte ist nun auch ein Corona-Testzentrum eingerichtet. „So steht eurem Besuch bei Karls Erlebnis-Dorf nichts mehr im Weg und ihr könnt all unsere Attraktionen problemlos genießen“, heißt es dazu auf Instagram. Der Corona-Selbsttest im Testzentrum sei dabei k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.