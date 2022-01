Einsatz beim G8-Gipfel in MV : US-Bürger will Spitzel Mark Kennedy im Schweriner Gericht sehen

Im Rechtsstreit um den Einsatz des verdeckten Ermittlers Mark Kennedy beim G8-Gipfel in MV gab es in Schwerin keine Entscheidung. Jason Kirkpatrick sagt dennoch: „Den ganzen Tag sehe ich teils als großen Erfolg.“

Schwerin | Demonstrativ zieht Jason Kirkpatrick nach der Verhandlung im Schweriner Verwaltungsgericht ein großes Blatt aus seinen Unterlagen. Es ist ein Din-A3-Ausdruck seines polizeilichen Führungszeugnisses. „Schauen Sie, kein einziger Eintrag“, sagt der US-Amerikaner und tippt mit dem Finger auf die blanke Seite. Er fände es wirklich schlimm, dass der Staat Steuergeld zum rechtswidrigen Ausspähen unbescholtener Menschen eingesetzt habe. „Das war rechtswidrig“ Der gebürtige US-Amerikaner, der seit 2003 in Berlin lebt, hat das Land Mecklenburg-Vorpommern wegen eines Einsatzes des verdeckten britischen Ermittlers mit dem Decknamen Mark Stone beim G8-Gipfel im Juni 2007 in Heiligendamm verklagt. Kirkpatrick kritisiert den Einsatz des Polizeispitzels durch das Landeskriminalamt (LKA) als Eingriff in seine Grundrechte. „Es gab überhaupt keine rechtliche Grundlage dafür. Das war rechtswidrig“, sagt der US-Amerikaner. MV bezahlte dem Spitzel Übernachtungs- und Verpflegungskosten Dass das Landeskriminalamt den ausländischen Ermittler, dessen echter Name Mark Kennedy ist, während des G8-Gipfels einsetzte, ist unstrittig. Es gab eine Vereinbarung: Das Land bezahlte für Kennedy, der über Jahre verdeckt Umweltaktivisten und Personen aus der linken Szene ausspähte und 2010 enttarnt wurde, unter anderem Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten. „Es war eine Art Leihverhältnis mit zwei Auftragnehmern“, erklärt die Anwältin Anna Luczak. „Ich war eine Informationsquelle für ihn“ Klimaktivist Kirkpatrick und der Polizeispitzel kannten sich schon vor dem Gipfel. „Wir waren gut befreundet und haben uns auch intime Sachen über unsere Freundinnen erzählt“, sagt Kirkpatrick. In der Zeit rund um den Gipfel habe Kennedy ihn auch in Rostock besucht. Sie hätten über Politik und Kommunikations-Strategien für die Pressearbeit der Protest-Bewegung gesprochen. Kennedy habe sich zudem nach den Aufenthaltsorten bestimmter Aktivisten erkundigt. „Ich glaube, ich war eine Informationsquelle für ihn“, sagt Kirkpatrick. Für seine Anwältin ist klar: Der verdeckte Einsatz des Ermittlers wäre nur erlaubt gewesen, wenn ihr Mandat mit schweren Straftaten in Verbindung gestanden hätte. Außerdem sei die Polizei-Aktion ein tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte gewesen und hätte daher von einem Richter genehmigt werden müssen. Es stehe somit im Raum, ob der Fall dem Landesverfassungsgericht vorgelegt werden müsse. Land will die Klage abweisen lassen Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die Klage abweisen lassen. Durch Kirkpatricks Aussagen sei mitnichten belegt worden, dass der ausgeliehene Ermittler die Informationen im Auftrag des LKA gesammelt habe, erklärte die Vertreterin des Innenministeriums im Gerichtssaal. Es seien keine Daten über den US-Amerikaner erhoben worden. Eine abschließende Entscheidung in dem Fall trifft Richter Kai Wedemeyer am Freitag nicht. Nach dreieinhalb Stunden vertagt er die Verhandlung. Kirkpatricks Anwältin hatte unter anderem beantragt, Kennedy und seinen Führungsoffizier bei der britischen Polizei als Zeugen vorzuladen und Akten aus Großbritannien anzufordern. „Darüber wird man sich Gedanken machen müssen“, sagt Richter Wedemeyer. Auch das Innenministerium bekomme die Möglichkeit, zu den Anträgen der Kläger Stellung zu beziehen. „Ich will endlich die Wahrheit erfahren“ Jason Kirkpatrick steht nach der Verhandlung vor dem Gericht und gibt Interviews. „Den ganzen Tag sehe ich teils als großen Erfolg“, sagt er. Er werde in keinem Fall aufgeben und auch bis vor den europäischen Menschenrechtsgerichtshof ziehen. „Ich will endlich die Wahrheit erfahren und warum die das gemacht haben.“ Und ja: Es würde ihn sehr freuen, wenn Mark Kennedy in Schwerin als Zeuge aussagen würde. Der Mann, der sich als sein Freund ausgab, ihn aber in Wahrheit für die Polizei ausspionierte. Zum Thema: G8-Gipfel in Heiligendamm 2007: Einsatz von Tornado-Aufklärungsflugzeugen war unrechtmäßig ...

