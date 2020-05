Mecklenburg-Vorpommern : Klare Regeln für Neustart der Gastronomie

Für den Neustart der Gastronomie am kommenden Samstag in MV gibt es festgelegte Regeln, die eingehalten werden müssen.

05. Mai 2020, 13:11 Uhr

Der Hotel- und Gaststättenverband hat auf die Regeln für den Neustart der Gastronomie in Mecklenburg-Vorpommern am kommenden Samstag hingewiesen. Den mit der Landesregierung getroffenen Vereinbarungen zufolge, dürfen die Gaststätten von 6 bis 21 Uhr wieder öffnen, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz, am Dienstag.

Tische vorab reservieren

Allerdings müssten Tische in der Regel vorab reserviert werden, um bei eventuellen Infektionsfällen die Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Die Tische seien auf maximal sechs Personen auszulegen, ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen fremden Personen sei einzuhalten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei für das Servicepersonal verpflichtend, nicht aber für die Gäste am Tisch.

