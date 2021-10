Klein gegen Groß : Triumph für Eva Fiedler vom Schloss Torgelow

Die Zwölfjährige hat Schauspieler Christoph Maria Herbst herausgefordert – und mit einer unglaublichen Gedächtnisleistung in der am Sonnabend ausgestrahlten ARD-Show bezwungen.

Berlin/Waren | In zehn Jahren „Klein gegen Groß“ hat Moderator Kai Pflaume schon einiges erlebt. Doch als die zwölfjährige Eva Fiedler aus Waren, die das Gymnasium Schloss Torgelow besucht, in der am Sonnabend ausgestrahlten Jubiläumsshow mit verbundenen Augen die 64 Felder eines imaginären Schachbretts im Rösselsprung-Verfahren so mit Zahlen befüllte, dass als Quer...

