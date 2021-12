Klimaschutz : Kirche in MV schlägt auf eigenen Feldern Öko-Kurs ein

Klimaschutz auf dem Feld: Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg will ein Fünftel seiner Agrarflächen an Bio-Betriebe verpachten.

Schwerin | Zurück zur Natur: Einer der größten Landeigentümer in MV geht verstärkt auf Öko-Kurs. Die Nordkirche weitet auf ihren Ackerflächen den biologischen Landbau aus. Künftig sollen kirchliche Ländereien vorrangig an besonders klimaschonende Betriebe verpachtet werden, sieht ein Klimaschutzplan vor. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg will ...

