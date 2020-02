Körperverletzung in Neubrandenburg

Avatar_prignitzer von svz.de

10. Februar 2020, 07:32 Uhr

Am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr kam es nach Polizeiangaben zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Personen in Neubrandenburg. Dabei wurde eine 71-jährige ägyptische Staatsbürgerin von einer entgegenkommenden Passantin auf dem Parkplatz zwischen der Tibujewstraße und der Villejuifer Straße angegriffen. Die unbekannte Angreiferin flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Die Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat wird nach derzeitigen Ermittlungsstand ausgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 5582-5224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.