Niedrige Inzidenz in MV : Kommt das Ende der Corona-Testpflicht?

Erste Länder verzichten in Gaststätten auf das Testen – Dehoga drängt auch für Mecklenburg-Vorpommern darauf.

Schwerin | Bayern schafft sie ab. Thüringen und Sachsen auch. In Schleswig-Holstein überlegt man noch. Und in Mecklenburg-Vorpommern? Jetzt, nachdem sich bundesweit die Inzidenzen im freien Fall befinden, wird über die nächsten Schritte gestritten. Zu allererst geht es um die Testpflicht. Vor allem in Gaststätten. Wer in diesen Tagen durch die Ostseebäder flanie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.