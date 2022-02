Mecklenburg-Vorpommern : Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

Von Freitag an werden in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen verteilt.

Schwerin | Empfangsberechtigt sind Bezieher von Wohngeld, ALG II oder Bafög - bei Vorlage der entsprechenden Bescheide werden jeweils zwei bis drei Masken ausgehändigt. Noch am Dienstag werde mit der Auslieferung an die Kommunen begonnen, teilte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit. Das Land stellt dazu 340 000...

