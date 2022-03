Neubrandenburg : Kradfahrer stößt mit Auto zusammen und wird schwer verletzt

Es entstand ein Sachschaden von rund 6500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Neubrandenburg | Am 17.März kam es in Neubrandenburg auf der Neustrelizer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Fahrzeugführer die Neustrelitzer Straße stadtauswärts und wollte nach links in die Clara-Zetkin-Straße abbiegen. Ein 18-jähriger Kraftradfahrer fuhr die Neustrelitzer Straße entgegengesetzt in Rich...

