AOK-Statistik : Krankenstand im Nordosten seit Oktober höher als in den Vorjahren

Während im ersten Corona-Jahr der Krankenstand zurückgegangen war, verzeichnet er 2021 seit Oktober einen deutlichen Anstieg. Das geht aus Zahlen der AOK Nordost hervor.

Potsdam/Schwerin | Bereits seit Oktober 2021 verzeichnet die AOK Nordost bei ihren Versicherten einen um im Schnitt um 39 Prozent höheren Krankenstand als in den Vorjahren. Wie die in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg vertretene Kasse am Donnerstag mitteilte, ist das offenbar eine Folge der Corona-Pandemie. Zum einen meldeten sich insbesondere im November m...

