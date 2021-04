Kriminalität in MV in Zahlen : Wie kriminell ist Ihr Landkreis?

Weniger Diebstähle, weniger Rohheitsdelikte, die Kriminalität in MV sinkt. Wie steht es um Verbrechen vor Ihrer Haustür?

Schwerin | In Rostock werden die meisten Fahrräder gestohlen, in Schwerin die meisten Taschen geklaut und im Kreis Ludwigslust-Parchim die meisten Feuer gelegt. Das verrät ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik für Mecklenburg-Vorpommern 2020. Der Landkreis Rostock ist der sicherste Kreis in Mecklenburg-Vorpommern. Und Schwerin die gefährlichste Regi...

