Mecklenburg-Vorpommern : Lade-Infrastruktur an der A20 verstärkt

Der Energie- und Elektromobilitäts-Anbieter E.ON hat an der Autobahnraststätte „Demminer Land“ an der A20 eine Ultraschnellladestation in Betrieb genommen.

Mecklenburg-Vorpommern | An der zusätzlichen Säule können entweder zwei Elektro-Fahrzeuge mit jeweils 150 Kilowattstunden (kW) Ladeleistung oder ein Fahrzeug mit einer Leistung von 300 kW aufgeladen werden. So können beispielsweise zwei Volkswagen ID.4 Pro in nur 20 Minuten gleichzeitig Fahrstrom für mehr als 200 Kilometer „zapfen“. Die neue Ultraschnellladestation ergänzt di...

