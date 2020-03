Wegen Coronavirus : Landesregierung schränkt öffentliches Leben in MV drastisch ein

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind in nächster Zeit verboten. Operationen sollen möglichst verschoben werden. Viele öffentliche Einrichtungen werden geschlossen.

Avatar_prignitzer von urei

14. März 2020, 20:24 Uhr

Die Landesregierung schränkt das öffentliche Leben in Mecklenburg-Vorpommern drastisch ein: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) stellte am Samstagabend ein Zehn-Punkte-Programm vor, mit dem die Ausbreitung der Corona-Pandemie verzögert werden soll. Schon am Mittag hatte die Regierungschefin die Schließung aller Kitas und Schulen ab Montag angekündigt.

Laut dem Maßnahmepaket dürfen Alten- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser ab Sonntag bis einschließlich 19. April grundsätzlich nicht von Besuchern betreten werden. Das gilt ebenfalls für mit Krankenhäusern vergleichbaren Vorsorge- und Rehaeinrichtungen, Tageskliniken sowie Betreuungseinrichtungen.

Auch private Einrichtungen sollen dicht bleiben

Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern sind bis auf weiteres untersagt. Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmern sind nur dann erlaubt, wenn sie zwingend notwendig sind. Darüber entscheiden die Gesundheitsämter.

Soweit medizinisch vertretbar sollen alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe in allen Krankenhäusern auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Landesregierung beschafft zusätzliche Beatmungsgeräte.

Öffentliche Einrichtungen werden geschlossen. Das betrifft Museen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Theater, Sporthallen, Schlösser und Infozentren. Private Betreiber sollten diesen Regelungen folgen.

Interministerieller Führungsstab wird einberufen

Personen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten für 14 Tage seit ihrer Rückkehr im häuslichen Bereich arbeiten.

Die Landesregierung beruft einen interministeriellen Führungsstab ein, um das gesamte Verwaltungshandeln zu koordinieren. Im Laufe der nächsten Woche wird eine zentrale Bürgerhotline zusätzlich zu den Hotlines in den Ministerien geschaltet. Zu erreichen ist sie in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Seitens des Landes wird an einem Hilfsprogramm für die Wirtschaft gearbeitet, um kurzfristig Folgen für Unternehmen abzufedern. Am Montag gibt es dazu ein Gespräch mit den Tarifpartnern in der Staatskanzlei.

Madsen: „Wir wollen die Schwachen schützen“

Das Maßnahmepaket hatte die Landesregierung den gesamten Samstag über mit Landräten und Oberbürgermeistern beraten. Der Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), kündigte an, gegen kurzfristig eingerichtete Kitas auf Betriebsgeländen vorzugehen: „Das darf es so nicht geben. Wir müssen die Verbreitung eindämmen.“ Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen appellierte an die Bürger, Hamsterkäufe zu unterlassen. Und er hatte noch einen Hinweis: „Keiner von uns Politikern steht am Morgen auf und überlegt, wie wir die Bürger ärgern können. Wir wollen die Schwachen schützen.“

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.