Lockerung der Corona-Verbote : Landesregierung berät über Umsetzung

Einen Tag nach der Bund-Länder-Verständigung auf erste Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen legt die Landesregierung in Schwerin fest, wie sie die Änderungen umsetzen will.

16. April 2020, 15:41 Uhr

Dazu hat am Donnerstagnachmittag eine außerordentliche Kabinettssitzung begonnen, die nach Angaben der Staatskanzlei wegen der fortbestehenden Kontaktbeschränkungen erneut als Schaltkonferenz stattfand.

Geschäfte und Schulen öffnen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits am Mittwoch angekündigt, dass die meisten Geschäfte im Land von Montag an wieder öffnen dürfen, jedoch strenge Hygienebestimmungen einhalten müssen und nur eine begrenzte Anzahl von Kunden einlassen dürfen.

Früher als in vielen anderen Bundesländern soll in Mecklenburg-Vorpommern schon am 27. April der Schulunterricht wieder aufgenommen werden, beginnend mit den oberen Klassenstufen. Geplant ist auch eine erweiterte Regelung für die Notfallbetreuung von Kindern in Kitas und Horten.

Alle Maßnahmen zusammen sollen in einem „MV-Plan“ verankert werden, der durch Verordnungen untersetzt wird.

