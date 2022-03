Lehrermangel an Berufsschulen : Unterricht fällt vielfach aus: Ist die Berufsausbildung gefährdet?

Fehlende Lehrer, Vertretungsstunden, Unterrichtsausfall vor allem in Fachbereichen an den Berufsschulen in MV: Die Wirtschaft in MV schlägt Alarm.

Schwerin | Personalnot im Klassenraum: Lehrermangel bringt die Ausbildung an den Berufsschulen in MV in Gefahr. Die Wirtschaft klagt über spürbaren Unterrichtsausfall und fürchtet um die Berufsausbildung im Land. So würden in einigen Fachbereichen wie etwa bei der Ausbildung in IT-Berufen und von Industriekaufleuten häufig Stunden ausfallen, weil nicht genügend ...

