Mecklenburg-Vorpommern/Schwerin : Jurist: Linke-Politikerin Barbara Borchardt als Verfassungsrichter untragbar

Verfassungsrechtler Michael Brenner bezeichnete die Wahl als Skandal.

20. Mai 2020, 12:46 Uhr

Der Verfassungsrechtler Michael Brenner hat die Wahl der Linke-Politikerin Barbara Borchardt zur Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern als Skandal bezeichnet. „Wenn jemand Verfassungsrichter ist, muss man erwarten, dass er fest auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wenn jemand einen Systemwechsel will, ist das nicht gegeben“, sagte der Professor an der Universität Jena am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Borchardt ist Mitglied der vom Verfassungsschutz auf Bundesebene beobachteten Vereinigung „Antikapitalistische Linke“ und will es auch bleiben, wie sie selbst sagte. Borchardt hatte nach ihrer Wahl zum ordentlichen Mitglied des Landesverfassungsgerichts am vergangenen Freitag auch bekräftigt, dass sie einen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen nicht grundsätzlich ablehne.

„Artikel 14 des Grundgesetzes sichert das Privateigentum“, betonte Brenner. Es sei die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Wenn Borchardt das ablehne, stelle sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage und sei als Verfassungsrichterin untragbar. „Das geht nicht“, bekräftigte der Wissenschaftler. Borchardt als Verfassungsrichterin sei geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und die Verfassungsgerichtsbarkeit zu erschüttern.

Dass Borchardt im Schweriner Landtag - wenn auch erst im zweiten Anlauf - die nötige Mehrheit für die Wahl zur Verfassungsrichterin erhielt, lege nahe, dass manchem Abgeordneten die Grundstrukturen des Grundgesetzes noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen seien. Er wolle keinen Ost-West-Vergleich ziehen, sagte Brenner. „Ich würde aber behaupten, so etwas würde in Bayern oder Nordrhein-Westfalen nicht passieren.“