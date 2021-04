Mecklenburg-Vorpommern : Linke verschiebt Landesparteitag auf Mitte Juni

Die Veranstaltung sollte am Sonnabend in der Rostocker Stadthalle steigen. Daraus wird nun nichts.

Rostock/Schwerin | Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren für kommenden Samstag in der Rostocker Stadthalle geplanten Landesparteitag auf den 12. Juni verschoben. „Der Landesvorstand unterstützt mit dieser Maßnahme den landesweiten Lockdown, um die dritte Corona-Welle zu brechen und unnötige Kontakte zu vermeiden“, teilte die Partei am Dienstag mit. Geplant war, ...

