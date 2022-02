Tag der Befreiung : Linken-Politiker Peter Ritter: MV soll am 8. Mai die Fahnen hissen

Die Aufnahme in die Flaggenverordnung des Landes ist nur ein Nahziel für den Linken. Fernziel bleibe es, das historische Datum zum gesetzlichen Feiertag zu erklären.

Schwerin | Der Kandidat für den Landesvorsitz der Linken und Ex-Landtagsabgeordnete Peter Ritter hat die Landesregierung aufgefordert, regelmäßig am 8. Mai an Dienstgebäuden in Mecklenburg-Vorpommern die Landes-, die Bundes- und die Europafahne zu hissen. Der 8. Mai gilt als Tag der Befreiung vom Faschismus. 1945 endete an diesem Datum der Zweite Weltkrieg mit d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.