Lohnlücke in MV : Auf das angleichen der Löhne an das Westniveau wird noch gewartet

Die NGG-Mitglieder haben mit großer Mehrheit dem Tarifabschluss in MV-Ernährungsbranche zugestimmt.

Schwerin | Lohnlücke bei Dr. Oetker, Nestle, Kühne & Co in Mecklenburg-Vorpommern: Mehr als 2000 Beschäftigte der Ernährungswirtschaft im Nordosten bekommen ab diesem Monat mehr Geld. An die Angleichung der Löhne an das Westniveau müssen sie aber weiter warten. 2,5 Prozent mehr Lohn ab 1. Juni 2021, weitere 2,5 Prozent mehr ab April kommenden Jahres, dazu ein...

