Positive Resonanz : Luca-App kommt auch in Behinderteneinrichtungen zum Einsatz

Die Kontaktverfolgungs-App leistet auch in Behinderteneinrichtungen gute Dienste.

Schwerin | Alles geht so schnell, dass die Situation für das Foto noch einmal nachgestellt werden muss: Frank Puskeiler zückt sein Smartphone, richtet es auf den QR-Code an der Tür zur Wohnstätte in der Schweriner Querstraße – und schon hat ihn die Luca-App erfasst. „Da steht’s auch schon“, sagt der rundliche Mann mit der Bayern-München-Maske und hält sein Handy...

