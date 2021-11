Corona-Kontaktverfolgung : Trotz Gerichtsurteil: Luca-App wird in MV weiter genutzt

Das Oberverwaltungsgericht in Rostock hat wegen wettbewerbsrechtlicher Verstöße den Kauf der Luca-App durch das Land für unwirksam erklärt. Doch für Nutzer ändert sich dadurch vorerst nichts.

Schwerin | Trotz einer obergerichtlichen Entscheidung gegen die Anschaffung der Luca-App durch das Land wollen die Gesundheitsämter in MV vorerst weiter an der Software zur Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen festhalten. In Schwerin sagte eine Stadtsprecherin auf Nachfrage am Freitag: „Wir nutzen die Luca-App weiter. Dies tun wir auch vor dem Hintergrun...

