Lübtheen : Nach dem verheerenden Waldbrand gibt es Gesprächsbedarf

Schwesig sieht Bund bei Munitionsberäumung stärker in der Pflicht. MV könnte Modellregion werden.

von Frank Pfaff, dpa

07. Juli 2019, 08:51 Uhr

Der verheerende Waldbrand bei Lübtheen hat nach Ansicht der Landesregierung in Schwerin die Gefahren der teilweise extrem hohen Munitionsbelastungen einiger Gebiete im Land erneut offengelegt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sieht dabei vorrangig den Bund in der Pflicht, rasch für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Thema soll dem Vernehmen nach auch bei einem Besuch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erörtert werden, der am Mittwoch in Lübtheen erwartet wird.

Schwesig: Bund soll Munition räumen

«Die Menschen hier in der Region haben zu Recht die Erwartung, dass eine Fläche, die dem Bund gehört, die seit Jahrzehnten mit Munition belastet ist, nicht einfach so brach liegt», erklärte Schwesig. Sie wird wegen ihres Familienurlaubs, den sie auf Grund des Brandgeschehens schon einmal unterbrochen hatte, nicht an dem Treffen mit Seehofer teilnehmen. Doch machte sie schon klar: «Wir wünschen uns, dass der Bund wieder stärker in Verantwortung geht, dass dieses Gelände geräumt wird.»

Der Bund habe für die Beräumung des 2013 von der Bundeswehr verlassenen, rund 6000 Hektar großen Übungsplatzes 50 Millionen Euro eingeplant. Diese Mittel sollten nun schneller als geplant zum Einsatz kommen. Zunächst gehe es vor allem darum, Munitionsreste in einem 1000-Meter-Streifen rund um die 15 angrenzenden Orte zu räumen. «Es kann nicht sein, dass die Feuerwehr dort im Brandfall nicht frei agieren kann», sagte Schwesig. Die im Boden liegende Munition hatte dazu geführt, dass Feuerwehrleute aus Sicherheitsgründen nur vom Rand des Brandgebietes her gegen das Feuer vorgehen konnten, das so bei Alt Jabel bis auf 50 Meter an den evakuierten Ort herankommen konnte.

Backhaus: Bund soll Sofortprogramm finanzieren

Auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) und Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hatten eindringlich eine zügige Munitionsräumung und Verbesserungen beim Brandschutz gefordert. Es müssten Lösungen gefunden werden, wie man in ganz Deutschland solchen Katastrophen wie bei Lübtheen begegnet, technisch und personell, sagte Caffier. Die Landesregierung will in einer interministeriellen Arbeitsgruppe ein landesweites Konzept zum Umgang mit munitionsbelasteten Flächen erarbeiten.

Backhaus mahnte bei einem Treffen mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Lübtheen ein Sofortprogramm zum Schutz der Ortschaften rund um den früheren Truppenübungsplatz an, das vom Bund finanziert werden solle. Nach ersten Kalkulationen seien für einen effektiven Brandschutz etwa 35 Millionen Euro erforderlich. Laut Backhaus sollen rund um die betroffenen 15 Orte Sicherheitskorridore von 1000 Meter zum früheren Truppenübungsplatz geschaffen werden. Zudem soll die Ringstraße um das Areal geschlossen auf 30 Meter verbreitert werden.

MV könnte Modellregion werden

Backhaus regte an, Mecklenburg-Vorpommern zu einer Modellregion zu machen. Neben Brandenburg gehöre der Nordosten zu den Gebieten in Deutschland, in denen regional noch die meiste Munition im Boden liege. Neben Rückständen von Manövern handele es dabei vielfach auch um Geschosse aus dem Zweiten Weltkrieg. Nach Tests auf dem Gelände bei Lübtheen gehe man davon aus, dass dort noch mit bis zu 45,5 Tonnen Munition je Hektar vorhanden sind, sagte der Minister.

