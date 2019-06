Noch Reserven vorhanden : MV: Kammer will Mädchen und Frauen für Handwerksberufe interessieren

Frauen haben es geschafft, bei der Berufswahl viele Männerdomänen zu knacken. Doch in diesem Bereich ist der Erfolg noch nicht so durchschlagend. Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern bietet Unterstützung an.

von Joachim Mangler/dpa

10. Juni 2019, 09:38 Uhr

Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern hat Mädchen und Frauen aufgefordert, sich verstärkt im Handwerksbereich nach einer beruflichen Zukunft umzuschauen. Unter den aktuell 3358 Auszubildenden im Kammerbereich seien nur 652 junge Frauen, sagte Hauptgeschäftsführer Jens-Uwe Hopf der Deutschen Presse-Agentur. Sie arbeiteten vor allem in Berufen wie Friseur oder im Bereich der Nahrungsmittel- und Gesundheitsberufe wie Augenoptiker, Zahntechniker oder Hörakustiker. «Hier gibt es sicher Reserven, vor allem in technischen Berufen, für die wir Mädchen zunehmen begeistern wollen.»

Mädchen können mindestens mithalten

Ein Blick in die Werkstätten zeige aber, dass zunehmend im Tischler-, Kfz- oder Maler- und Lackiererhandwerk Mädchen den Beruf und damit neueste Techniken erlernen. So waren 2014 im Tischlerhandwerk sechs Prozent der Auszubildenden weiblich, 2017 bereits 10 Prozent. «Im Bootsbauerhandwerk stieg der Anteil der Mädchen in diesem Zeitraum von 5,8 auf 10,9 Prozent», sagte Hopf. Dabei dürfe nicht außer Acht gelassen werden, dass in vermeintlich körperlich schweren Handwerksberufen zunehmend unterstützende Technik eingesetzt wird. Gleichzeitig zeigten die Ergebnisse der Gesellenprüfungen, dass Mädchen in Berufen wie im Tischlerhandwerk mit den männlichen Berufskollegen mithalten können oder ihnen voraus sind.

Gute Berufs- und Karrierechancen

Auch mit Blick auf die Unternehmensnachfolge, vor denen in den nächsten fünf Jahren etwa 3000 Handwerksbetriebe stehen, böten sich für Frauen im Handwerk gute Berufs- und Karrierechancen. «Von den rund 12 300 Handwerksbetrieben im Kammerbereich werden rund 20 Prozent von Frauen geführt», sagte Hopf. Den bisherigen Erfahrungen zufolge starteten Existenzgründerinnen gut vorbereitet in die berufliche Selbstständigkeit und bräuchten weniger Fremdfinanzierung als ihre männlichen Kollegen. «Aber sie sind manchmal weniger risikobereit», sagte Hopf.