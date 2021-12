Schulausweis als Testnachweis : MV-Ministerin stürzt Schulen ins Ausweis-Chaos

Bildungsministerin Simone Oldenburg wollte Schülern und Eltern etwas Gutes tun. Sie setzte im Kabinett durch, dass künftig der Schülerausweis als Testnachweis in der Corona-Pandemie gilt. Doch es kam anders.

Schwerin | Den heutigen Morgen wird man beim Schulfachverlag im brandenburgischen Spremberg nicht so schnell vergessen: Allein bis 11 Uhr vormittags zählte Geschäftsführerin Eva-Maria Ferradji so viele Bestellungen von Schülerausweisen wie sonst im gesamten Jahr. Weit über zehntausend Dokumente wurden in den drei Vormittagsstunden geordert. Alle Anrufe kamen aus...

