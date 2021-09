MV baut neuen Schutzzaun : Die Schweinepest kommt

Ein erneuter Schweinepestfall in Brandenburg hat Konsequenzen für Bauern in MV: In Vorpommern wurde eine Sperrzone eingerichtet.

Schwerin | Der Seuchenzug erreicht MV: Die erneut bei einem Wildschwein festgestellte und für Tiere tödliche Afrikanische Schweinepest (ASP) vergangene Woche in Brandenburg nur 16 Kilometer vor der Landesgrenze hat erstmals nun auch für Landwirte in MV Konsequenzen. Im südlichsten Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald haben die Behörden als Schutz vor einer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.