Mehr Schutzsuchende in MV : Land erhöht Kapazitäten in der Erstaufnahme für Flüchtlinge

Das Innenministerium will 550 zusätzliche Plätze für Schutzsuchende schaffen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern reagiert auf die wieder steigenden Flüchtlingszahlen. Das Innenministerium will die Zahl der Unterbringungsplätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes für Schutzsuchende in Stern Buchholz und Nostorf-Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erhöhen. „Derzeit wird die Möglichkeit geprüft, in Stern Buchholz kurzfristig zusätzl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.