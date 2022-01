Nach Hilferuf : Malchower Feuerwehr rettet Katze aus Baum

Die Katze saß seit Freitag auf einem Baum in Lenz Süd.

Malchow | Am Abend des 25. Januars kam es zu einem Rettungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr in Malchow. Nach dem Hilferuf eines Katzenbesitzers rückten die Kameraden aus, um eine Katze mit der Drehleiter von einem Baum zu holen. Facebook Iframe Die acht Monate alte Katze saß bereits seit Freitag in etwa zehn Metern Höhe im Baum in Lenz Süd. Sämtliche ...

