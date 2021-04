Mangelndes Impftempo in MV : Landesregierung lädt zu Impf-Gipfel

Der Impf-Fortschritt in MV ist ausbaufähig. Die Landesregierung kommt daher am Freitag für einen Impf-Gipfel zusammen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern will wieder mehr Tempo in die Corona-Schutzimpfungen bringen. Bei einem Impfgipfel, den Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kurzfristig für Freitag anberaumt hat, will die Landesregierung deshalb über mögliche Änderungen an der bisherigen Impfstrategie beraten. Dazu sind Vertreter der Kommunen und der Ärzteverbände im ...

