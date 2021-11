Feuer in Reihenhaus : 50-Jähriger stirbt bei Brand

48-jährige Nachbarin versuchte Mann in Altpleen bei Barth noch zu retten – aber vergeblich.

Altpleen | Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Altpleen bei Barth kam am späten Sonntagabend ein 50-jähriger Mann ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar. Eine 48-jährige Nachbarin hatte das Feuer bemerkt und konnte den 50-jährigen Bewohner zunächst noch bergen. Die Rettungskräfte versuchten den bewusstlosen Mann noch zu reanimieren – aber vergeblich. Er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.