Prerow : Mann stirbt nach Sturz von Dach

Der 79-Jährige führte Reparaturen am Dach aus, als er in die Tiefe stürzte.

Prerow | Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Montagabend in Prerow ereignet. Ein 79-Jähriger führte Reparaturen an dem Dach eines Nebengebäudes seines Hauses in der Strandstraße durch, als dieser stürzte, teilte die Polizei mit. Dabei zog sich der Mann derart schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort starb. Die Ursache für den Sturz sind noch unbekannt...

