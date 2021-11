Bioscience und Martin Systems : Masken-Hersteller in MV haben ihre Produktion unterbrochen

Zwei Hersteller von Corona-Schutzmasken in MV haben die Produktion derzeit unterbrochen und konzentrieren sich aufs Kerngeschäft. Die meisten Masken kommen wieder aus China.

Schwerin | Bis zu 40.000 medizinische Schutzmasken liefen täglich beim Biotechnologie-Unternehmen BM Bioscience Technology in Laage noch zu Jahresbeginn vom Band – bei Martin Systems in Brüsewitz wurden rund 100.000 mit FFP2-Modellen vergleichbare partikelfiltrierende Halbmasken pro Monat gefertigt. Mittlerweile haben die beiden großen Maskenhersteller in MV ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.